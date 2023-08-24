FDA одобрило конкурента препарату Vabysmo от Roche от болезней глаз

FDA одобрило более высокую дозировку глазных капель «Эйлеа» от Regeneron. Препарат будет стоить 2,6 тыс. долл. на американском рынке. Он станет конкурентом препарату Vabysmo от Roche.

Американский регулятор FDA одобрил более высокую дозу препарата «Эйлеа» от Regeneron Pharmaceuticals для лечения заболевания, которое является основной причиной слепоты среди пожилых людей. Об этом говорится на сайте компании.

Препарат Eylea HD будет стоить в США 2625 долл. за одноразовый флакон. Его можно будет применять для лечения пациентов с влажной возрастной макулярной дегенерацией, диабетическим макулярным отеком и диабетической ретинопатией, сообщает Regeneron.