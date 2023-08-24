В Тихоокеанском ГМУ создадут роботизированную аптеку с производственным направлением

В Тихоокеанском государственном медицинском университете во Владивостоке в рамках проекта «Приоритет-2030», который подразумевает программу масштабной трансформации вуза, создадут учебно-производственную аптеку с научным модулем и роботизированной системой хранения товаров аптечного ассортимента. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на президента ассоциации «Фармацевтическое содружество» и директора фармацевтического комплекса вуза Наталью Назаренко.

«Создается большая аптека, в ее торговом зале будет присутствовать роботизированная система хранения и отпуска медикаментов, так называемый робот-аптека, способный самостоятельно загружать и сортировать упаковки, хранить их, систематизировать и по запросу пациента или фармацевта выдавать лекарственные средства. Это система с элементами искусственного интеллекта, которая соблюдает все условия хранения для медикаментов. Для распознавания лекарственных средств робот будет использовать уникальные коды на упаковках», – пояснила она.

В аптеке будет три терминала самообслуживания посетителей, которые смогут здесь приобрести безрецептурные препараты полностью в автоматизированном режиме. По рецепту медикаменты получится купить только обратившись к фармацевту. Примечательно, что проект предусматривает производственное направление. Запланировано изготовление лекарств по индивидуальным рецептам. Кроме того, по плану предусмотрен фитобар, где можно купить изготовленные здесь же отвары и настои из дальневосточных трав.

«Здесь будут проводиться научно-исследовательские работы, в которых планируется участие как преподавательского состава, так и студентов, ординаторов. Благодаря современному оборудованию с элементами заводской технологии производства лекарственных препаратов они смогут проводить опытные исследования. Например, изучать лекарственные свойства дальневосточных растений и пытаться создавать свои лекарственные формы. Пока речь идет о твердых лекарственных формах – это таблетки, капсулы, порошки», – подчеркнула Назаренко.

В перспективе на базе университетской аптеки планируется внедрение VR-технологий для погружения в среду фармацевтического производства.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко намерен поддержать идеи сотрудников Тихоокеанского института биоорганической химии им. Г. Б. Елякова по разработке лекарств и БАД на основе морских организмов. Чиновник считает, что в Приморском крае может появиться собственное фармацевтическое производство.

gxpnews