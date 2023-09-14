США рекомендовали экспортерам медикаментов в Россию оформлять заявки с рядом ограничений

США выпустили рекомендации по оформлению лицензий для экспортеров медицинских товаров в Россию. Оформлять такие заявки следует с определенными ограничениями. Обозначенные в документе условия не являются обязательными, но должны ускорить процесс рассмотрения заявок, уверяют власти.

Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США в июле опубликовало руководство по подаче заявок на получение лицензии на экспорт медицинских товаров в Россию и Белоруссию, а также Крым, Донецкую и Луганскую народные республики.

Согласно документу, оформлять такие заявки следует с определенными ограничениями, в частности — сузить количество грузополучателей/дистрибьюторов в экспортной лицензии до одного и указать не более 100 конечных пользователей, а также подавать заявку сроком действия менее одного года. Такую необходимость объясняют тем, что заявки на короткие сроки легче оценивать с учетом нестабильной военной обстановки.

Эксперты утверждают, что новые рекомендации не вводят никаких новых и обязательных ограничений — они лишь предлагают наилучший вариант оформления документов.

Фото: unsplash.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik