Пациенты с муковисцидозом заявили о недоступности ЛП Roche «Пульмозим»

Представители пациентских организаций больных муковисцидозом заявили об отсутствии жизненно важного препарата «Пульмозим» (дорназа альфа). Об этом РБК рассказали в организации РОО МО «Помощь больным муковисцидозом» и в ассоциации «Организация помощи больным муковисцидозом».

22 февраля 2022 года Roche объявила о прекращении поставок «Пульмозима» на российский рынок. «Это тяжелое решение обусловлено экономическими причинами и не связано с безопасностью препарата. Действующая методика ценообразования на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) делает экономически нецелесообразными поставки препарата „Пульмозим” в Российскую Федерацию. Порядок регистрации цены на лекарственный препарат, входящий в ЖНВЛП, не учитывает фактические производственные расходы компании-производителя, что может приводить к ситуациям, аналогичным ситуации с „Пульмозимом”, когда себестоимость препарата может быть выше зарегистрированной цены на него», – сообщалось в информационном письме компании.

С того момента российские пациенты с муковисцидозом обеспечиваются биоаналогом «Пульмозима» – препаратом «Тигераза» от «Генериума». По данным пациентов и представителей пациентских организаций, препарат производства «Генериума» подходит не всем больным муковисцидозом: у более 200 пациентов со всех регионов России выявлена непереносимость и приняты положительные решения на обеспечение «Пульмозимом», однако обеспечения по большинству из них нет.

Закупка «Пульмозима» в иностранной упаковке возможна, но для этого необходимо положительное решение врачебной комиссии и готовность региона тратить средства на его закупку из своего бюджета, пояснила представитель организации «Помощь больным муковисцидозом» Ольга Алекина. Как рассказала директор ассоциации «Организация помощи больным муковисцидозом» Юлия Зайцева, на сегодняшний день единственный регион, который произвел закупку «Пульмозима» на средства из своего бюджета, – Красноярский край.

По данным автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, в 2022 году в гражданский оборот выпустили 32,03 тысячи упаковок «Пульмозима», в текущем году ввод препарата в гражданский оборот не осуществлялся.

Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что дорназа альфа показана большинству пациентов с муковисцидозом. По его словам, «Тигераза» является аналогом «Пульмозима». Сложности с препаратом зарубежного производства вполне преодолимы, считает Авдеев.

gxpnews