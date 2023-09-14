Novartis отозвала партию Sandimmune из-за образовавшихся кристаллов в ЛП

Как сообщает Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), компания Novartis проводит добровольный отзыв на потребительском уровне одной партии своего раствора для перорального применения Sandimmune (пероральный раствор циклоспорина, USP), 100 мг/мл, в США по причине того, что в некоторых флаконах образовались кристаллы, что потенциально может привести к неправильному дозированию ЛП.

Sandimmune был одобрен в 1983 году как вспомогательное ЛС в трансплантации органов и предотвращении отторжения органов. В частности, препарат применяют при трансплантации почек, печени и сердца.

Согласно заявлению FDA, кристаллизация активного ингредиента препарата, циклоспорина, может повлиять на его распределение и привести к недостаточности или передозировке – в обоих сценариях последствия крайне опасны для здоровья пациентов. Так, недостаточная дозировка может привести к отторжению трансплантата и потере трансплантата у пациентов, перенесших трансплантацию, а передозировка может в конечном итоге вызвать токсичность активного ингредиента препарата.

Это не единственный случай с отзывом партии лекарственного средства в истории компании. В 2022 году подразделение Novartis – Sandoz – отозвало 13 партий цитрата орфенадрина из-за превышения в препарате уровня нитрозаминов.

gxpnews