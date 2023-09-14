Московская область закупит автомобили «скорой» на 677 млн рублей

Транспорт, выпущенный не ранее 2022 года, закупается для нужд Московской областной станции СМП, крайний срок поставки – декабрь 2023 года.

Первый конкурс на закупку 83 автомобилей за 768 млн рублей, объявленный в июне 2023 года, пришлось отменить из-за жалоб от четырех компаний, причем три из них (от АО «ГК Современные медицинские технологии», ООО «Новак», ООО «Автодом») признаны ФАС обоснованными. Антимонопольная служба согласилась с доводами, что ряд условий тендера и положения закупочной документации противоречат закону «О контрактной системе». Кроме того, ведомство усмотрело признаки административного правонарушения по ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ.

В новой версии тендера областной комитет по конкурентной политике исключил 14 автомобилей класса «С».

Предыдущий крупный тендер на обновление парка службы скорой помощи в Московской области объявили в конце 2022 года. Два контракта на закупку автомобилей СМП класса «В» на общую сумму 670 млн рублей выиграло пермское ООО «Грузавтоимпорт», отгрузившее подмосковной станции 88 GAZelle NEXT.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал, что в 2023 году парк транспорта «скорой» пополнится 188 автомобилями двух классов. В марте медикам передали первые 14 новых автомобилей. В предыдущие три года, заявил Воробьев, службе экстренной помощи поступило 600 машин и 123 единицы – в 2022-м.

Власти Московской области активно занимаются развитием региональной сети СМП. Кроме обновления транспорта, происходит модернизация инфраструктуры: в начале 2023 года в Солнечногорске открылась подстанция скорой помощи, на которую в 2022-2023 годах потрачено 500 млн рублей.

В сентябре сотрудники СМП Подмосковья получили дополнительную страховку для компенсации нападений, ДТП и других происшествий, которые могут привести к потере трудоспособности медиков, их инвалидности или смерти. Страховщиком медработников выступила группа «Ренессанс Страхование», сумма покрытия составила 600 тысяч рублей, размер выплат начинается от 30 тысяч рублей.