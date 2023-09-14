«Р-Фарм» зарегистрировал препарат «Артлегиа» в Республике Беларусь

Оригинальный российский лекарственный препарат против ревматоидного артрита «Артлегиа» (олокизумаб), разработанный группой компаний «Р-Фарм», получил регистрацию в Республике Беларусь.

Ревматоидный артрит встречается примерно у 1% взрослого населения, чаще у женщин. Средний возраст клинической манифестации составляет 30-45 лет. По данным Министерства здравоохранения Республики Беларусь, в 2022 году в стране было зарегистрировано более 22 тысяч пациентов с ревматоидным артритом, в том числе 1622 пациента с диагнозом, поставленным впервые. Ранняя диагностика и правильно подобранная терапия позволяют снизить риск инвалидизации и потери трудоспособности.

«Артлегиа» – это первое и единственное в мире зарегистрированное моноклональное антитело для терапии ревматоидного артрита, блокирующее цитокин ИЛ-6, а не его рецептор. Эффективность и безопасность препарата «Артлегиа» в терапии ревматоидного артрита подтверждены в масштабной программе международных клинических исследований, которые включали 2444 пациента из 19 стран мира. В России олокизумаб входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения, а также включен в клинические рекомендации «Ревматоидный артрит» и временные методические рекомендации по лечению, профилактике и диагностике COVID-19.

Помимо Республики Беларусь, «Артлегиа» уже зарегистрирована в России, Казахстане, Киргизии и Азербайджане, планируется регистрация в ряде других стран.

«Группа компаний „Р-Фарм” продолжает активную работу по выводу оригинального лекарственного препарата „Артлегиа” на международные рынки. Наша миссия – это расширение доступа к современной и высокоэффективной терапии, а также повышение качества оказания медицинской помощи пациентам, в том числе с социально значимым аутоиммунным заболеванием, таким как ревматоидный артрит», – комментирует Кира Иванова, вице-президент «Р-Фарм» по развитию собственных брендов.

gxpnews