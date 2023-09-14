Противогриппозная вакцина Moderna показала высокую эффективность

Moderna сообщила, что ее вакцина против гриппа стимулирует сильный иммунный ответ против всех четырех штаммов вируса гриппа A и B и превосходит традиционные прививки от гриппа. Такие результаты компания получила на последних этапах испытаний.

По данным Moderna, эффективность вакцины против гриппа была продемонстрирована во всех возрастных группах, включая пожилых людей. Компания также заявила, что в отдельном раннем индивидуальном исследовании обнаружилось, что прививка равна или превосходит высокую дозу вакцины против гриппа Sanofi.

Как отмечает аналитик Jefferies Майкл Йи, Moderna может использовать эти данные для подачи заявки на ускоренное одобрение своей прививки в Соединенных Штатах к концу года и, вероятно, запустить вакцину к сезону 2024/2025. Однако ранее компания заявляла, что имеющихся данных недостаточно, чтобы определить, будет ли вакцина против гриппа успешной, поскольку она не соответствовала критериям «раннего успеха» в исследовании.

Несколькими днями ранее Moderna сообщила, что сокращает производство своей вакцины против COVID-19, чтобы соответствовать снижению постпандемического спроса. Компания также выразила надежду, что другие вакцины Moderna, а именно против респираторно-синцитиального вируса и гриппа, смогут повысить доходы компании, которые резко снизились после окончания пандемии.

gxpnews