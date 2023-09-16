Как повлияет на фармотрасль ослабление рубля

В начале августа рубль откатился до минимальных значений марта 2022-го. Российская валюта теряла позиции с начала года, но в августе процесс заметно ускорился: стоимость доллара превышала 100 рублей. Колебания курсов валют стали серьезным испытанием для фармпроизводителей и уже негативно сказались на себестоимости производства лекарств. С одной стороны, значительная часть субстанций и вспомогательных материалов закупается за рубежом, с другой – выросли цены на услуги российских поставщиков и логистические расходы.

Максимальные значения курса доллара и евро в августе 2023 года составили 101,04 рубля и 110,68 рубля соответственно, минимальные значения – 91,59 рубля и 100,7 рубля. Власти рассчитывали остановить процесс, но в итоге ужесточать валютный контроль не стали. Эксперты считают, что укрепление рубля возможно уже во второй половине сентября. Надежда на административный фактор: президент поручил правительству и Центробанку разработать меры по борьбе с волатильностью на финансовом рынке.

Какое влияние оказали валютные колебания на различные сегменты фармацевтической отрасли?

Если говорить о поставках готовых препаратов из-за границы, более 95% всех объемов закупок оплачивались рублями. «Эта тенденция сформировалась уже много лет назад, в прошлом году были определенные изменения, доля российской валюты немного снизилась, но не кардинально, основной объем все равно проходит в рублях. Подобные контракты тоже могут быть пересмотрены, но этот процесс будет пролонгирован во времени на период от шести месяцев до года», – поясняет директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Что касается препаратов из списка ЖНВЛП, стоимость которых регулирует государство, то рост цен на них практически исключен. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций обращают внимание на то, что цена на ЖНВЛП не растет. Максимум, что может производитель, – поднять цену на инфляционную составляющую в случае дефектуры, и то вряд ли. Действительно, с начала 2023 года по август цены на препараты из списка ЖНВЛП выросли лишь на 1,6%, притом что по итогам 2023 года инфляция составит 5-6,5% (согласно скорректированным данным Центробанка).

В то же время валютные колебания уже негативно сказались на деятельности российских производителей лекарственных препаратов, чья зависимость от поставок, как импортных фармсубстанций, так и комплектующих, производственного оборудования и т. д. очень велика. «Ситуация с резким ростом курса валют в очередной раз стала испытанием для производителей лекарственных препаратов. Помимо того, что большая часть субстанций, вспомогательных материалов закупается за рубежом, в то же время растут цены и на услуги российских поставщиков, и на логистические расходы», – отмечает исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев говорит, что рентабельность производства будет снижаться из-за невозможности повысить цену, в частности в рамках перечня ЖНВЛП. «Наглядный пример – в России только одна фабрика делает картон, отвечающий требованиям, в том числе и требованиям маркировки. Но даже у этого предприятия есть свои требования к материалам, из которых этот картон делают: красители, закрепители и т. д. Так что все тянет за собой рост себестоимости. Производители могут удерживать цены до определенного периода, а потом или повышаешь их, или, если речь идет о ЖНВЛП, где это невозможно, придется остановить производство того или иного продукта. В первую очередь эти процессы бьют по низкому ценовому сегменту. Мы уже видели, что процент препаратов ниже 100 рублей у нас постоянно уменьшается, много российских лекарств ушло с рынка. В какой-то момент их заменили белорусы. Еще одно обстоятельство, о котором мало говорят, но которое, безусловно, сказывается на себестоимости, – это запчасти для оборудования. Иными словами, если оборудование европейское, то мы остаемся без запчастей», – говорит он.

Как отмечают эксперты, опрошенные GxP News, колебания валют уже в значительной степени отразились, к примеру, на работе производителей вакцин. Таким компаниям необходимо заказывать сырье и материалы не менее чем за 12-18 месяцев до даты потребности. Получение дополнительных объемов сырья обычно возможно не ранее чем через девять месяцев после заказа в связи с продолжительностью сроков для наработки. По отдельным критичным элементам оборудования их бронирование необходимо осуществлять за 18 месяцев.

Высокая волатильность ключевой ставки ЦБ РФ в 2022-м, а также ограничения деятельности банков на внешних рынках привели к росту кредитных ставок и банковских комиссий, что увеличило затраты предприятий. При этом цикл производства и контроля качества при переходе к стадии розлива вакцины составляет семь месяцев, а это в свою очередь увеличило сроки поставки и поступления средств от государственного заказчика и требует повышенных инвестиций в оборотный капитал.

Таким образом, волатильность курса рубля уже существенно сказалась на себестоимости производства лекарств. А поскольку компании не могут варьировать стоимость готовой продукции, то это приводит к существенному снижению рентабельности выпуска препаратов. Снижение рентабельности в свою очередь приведет к снижению инвестиционной активности в фармацевтическое производство и инфраструктуру. Одним из вариантов решения проблемы для производителей в текущих реалиях могла бы стать возможность перерегистрировать цену лекарственного препарата с учетом уровня инфляции, отмечают представители фармкомпаний.

gxpnews