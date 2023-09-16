Moderna и Immatics заключили соглашение о сотрудничестве стоимостью более $1,7 млрд

Moderna и биофармацевтическая компания Immatics заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на разработку инновационных методов лечения онкологии. Immatics получит авансовый платеж $120 млн и будет иметь право на получение промежуточных платежей за разработку, регулирование и коммерческую деятельность, которые могут превысить $1,7 млрд.

Совместные исследования будут сосредоточены на трех основных направлениях, включая применение технологии мРНК для экспрессии in vivo биспецифических TCR (TCER) Immatics с увеличенным периодом полураспада, нацеленных на специфичные для рака пептиды, представленные HLA. Сотрудничество предполагает проведение доклинических исследований и клинических исследований первой фазы для оценки безопасности и эффективности комбинации с целью дальнейшего усиления ответов Т-клеток IMA203.

Партнеры планируют использовать опыт Moderna в области мРНК вместе с данными Immatics об опухолях и нормальных тканях, включенными в ее платформу обнаружения целей Xpresident и платформу биоинформатики и искусственного интеллекта Xcube для разработки противораковых вакцин на основе мРНК. Кроме того, планируется оценить терапию Immatics IMA203 TCR-T, нацеленную на преимущественно экспрессируемый антиген в меланоме, в сочетании с исследуемой противораковой вакциной PRAME на основе мРНК компании Moderna.

Moderna возглавит разработку и коммерциализацию противораковых вакцин, а Immatics будет отвечать за доклинические и потенциальные ранние исследования комбинации мРНК IMA203 TCR-T и PRAME.

gxpnews