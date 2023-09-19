В Краснодарском крае в гараже нашли 36 кг контрафактного прегабалина

В Краснодарском крае из незаконного оборота изъяли более 36 кг препарата, содержащего в своем составе прегабалин. Незаконной продажей сильнодействующего средства занималась группа из девяти человек, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Среди обвиняемых – фармацевты и заведующие нескольких аптек Краснодарского края, а также Ставропольского края, Оренбургской области и Республики Беларусь. По наущению 33-летней местной жительницы они осуществляли продажу препарата без рецепта и без ведения предметно-количественного учета. Доставка прегабалина в Краснодар проходила без соответствующих товаротранспортных накладных путем пересылки на попутных автобусах.

Склад контрафактного прегабалина участники организовали в аптеках по месту работы и в арендуемом гараже, его общий вес составил 36 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 234 УК РФ. В ходе следственных действий фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

В 2019 году в Краснодарском крае пресекли канал сбыта препаратов «Лирика» и «Прегабалин Канон». Из незаконного обращения было изъято 3500 единиц лекарств. Тогда в отношении юрлиц были составлены административные протоколы, нарушителям назначили штрафы в виде 50 000 рублей.

gxpnews