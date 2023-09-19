Приезжева: «Закупаемые государством ЛП должны иметь подтвержденное происхождение»

В Минпромторге дополнительно прокомментировали анонсированный ранее эксперимент, который предполагает создание системы прослеживаемости производства лекарств, включая синтез фармацевтических субстанций. По словам замглавы Минпромторга РФ Екатерины Приезжевой, система, которая будет создана в ходе реализации проекта, будет способствовать подтверждению возможности получения преференций по механизму «второй лишний» в рамках госзакупок.

С помощью данного механизма можно будет проверить фактическое осуществление всех стадий технологического процесса производства лекарств на территориях государств – членов Евразийского экономического союза.

«Система контроля фармацевтического сырья нужна для поддержки производителей лекарственных препаратов, работающих по полному циклу и разрабатывающих препараты от нулевой стадии, и развития фармацевтического рынка стран ЕАЭС. Лекарства, которые получают преференции на госзакупках, должны иметь подтвержденное происхождение. Это не только окажет реальную поддержку фармкомпаниям, но и повысит лекарственную безопасность страны», – считает Приезжева.

Документ разработан Минпромторгом РФ для реализации задач Стратегии развития фармацевтической промышленности на период до 2030 года. В частности, предусмотрен приоритет госзакупок лекарств, все стадии производства которых осуществляются на территориях государств – членов ЕЭС. Это станет возможным после получения результатов апробации разработанной системы.

Эксперимент пройдет с 15 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. Оператором информационной системы, которая будет использоваться для его проведения, станет ЦРПТ. В ЦРПТ новый эксперимент называют «логичным расширением функционала» системы маркировки лекарств (МДЛП).

«До настоящего момента мы смотрели на упаковку и на цифровой код, размещенный на ней. Теперь пришло время заглянуть сквозь упаковку и блистер внутрь конкретной таблетки», – заявил председатель совета директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

gxpnews