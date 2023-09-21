Утверждены правила закупки лекарств и медизделий для участников СВО

Правительство РФ утвердило правила закупки лекарств, медицинских изделий и средств технической реабилитации (ТСР) фондом «Защитники Отечества» для участников специальной военной операции (СВО). Снабжение нуждающихся будет производиться за счет грантов из федерального бюджета, добровольных взносов и пожертвований, говорится на сайте правительства.

В задачи фонда входит определение, учет и формирование резерва необходимой продукции, а также адаптация жилых помещений под индивидуальные нужды с учетом потребностей инвалидов. Для обеспечения бесперебойного доступа к лекарствам и медизделиям создан специальный информационный ресурс, куда будут вносить данные медорганизации и поставщики необходимой продукции.

Зарегистрированные в РФ лекарства и медизделия отпускаются аптечными организациями, а незарегистрированные “передаются участнику боевых действий организацией-получателем, в которой он находится под постоянным медицинским наблюдением в амбулаторных условиях, на курс лечения в соответствии с назначением лечащего врача и с учетом обеспечения непрерывного курса лечения”, говорится в документе.

Кроме того, отмечается, что фонд вправе осуществлять закупку лекарств до их ввода в гражданский оборот в течение одного года со дня государственной регистрации.

Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» был создан по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2023 году. Во всех регионах страны уже открыты его отделения.

gxpnews