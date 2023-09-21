Biocad поставил Москве 1 млн упаковок ЛП по первому в РФ офсетному контракту

С 2021 года Москва получила уже 1 млн упаковок 29 лекарственных средств для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний по офсетному контракту, заключенному с Biоcad шесть лет назад. Согласно договору, фармкомпания обязалась построить на территории столицы производство ряда препаратов, а власти города, в свою очередь, пообещали их закупать на нужды медучреждений. Об этом говорится на сайте администрации Москвы.

“Тогда это был первый подобный договор в России. Инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушево [крупнейшая площадка ОЭЗ «Технополис „Москва”»]. Взамен мы гарантировали закупку его продукции”, – сообщается в публикации.

Всего власти Москвы заключили девять офсетных контрактов в медицинской сфере. Из них половину выполнят резиденты ОЭЗ «Технополис „Москва”». Три из пяти контрактов предполагают поставку лекарств, остальные два – медицинских изделий.

Так, например, компания «Гемамед» занимается производством изделий для пациентов со стомой, «Р-Фарм» – препаратов для терапии онкологических, психиатрических, ревматологических заболеваний и астмы, «Вип Камилла» – абсорбирующего белья для взрослых.

gxpnews