Малик Гайсин обжалует изъятие активов «Уралбиофарма»

Апелляция подана 20 сентября. По предварительной информации, жалобы будут рассматриваться в октябре.

Иск Генпрокуратуры передан в Ленинский районный суд Екатеринбурга в конце июля 2023 года. Ведомство просило взыскать в пользу государства активы Малика Гайсина, уточнив, что с 1995 по 1999 год он был депутатом Государственной думы и в то же время занимался предпринимательской деятельностью, нарушая запреты, связанные с борьбой с коррупцией. По данным прокуратуры, Гайсин приобретал акции ОАО «Уралбиофарм» как лично, так и через доверенных лиц. В результате он стал владельцем компании с долей бенефициарного участия в размере 99,995%.

В прокуратуре объяснили, что Малик Гайсин учредил две компании – ООО «Вагран» и ООО «Актай-М», чтобы заниматься предпринимательской деятельностью. Они были использованы в качестве «номинальных держателей» акций других коммерческих организаций, которые в конечном итоге перешли под полный контроль Гайсина. Ведомство оценило общую стоимость активов бизнесмена в 3 млрд рублей. Прокуратура считает, что действия Гайсина являются результатом «коррупционного поведения» и незаконного обогащения.

По словам самого Гайсина, акции ОАО «Уралбиофарм» он приобретал с 1994 по 1995 год во время процесса приватизации через чековые аукционы и у частных лиц. Он отмечает, что все 30 лет являлся обладателем предприятия и за это время к нему не было предъявлено никаких претензий. Бизнесмен также утверждает, что вложил «значительные средства» в развитие компании.

По данным СПАРК-Интерфакс, ОАО «Уралбиофарм» зарегистрировано в 1993 году. Генеральным директором с 2010 года являлся Малик Гайсин. Активы в равных пропорциях (24,99%) распределены между ООО «Анеп» (ликвидировано), ООО «Вагран», ООО «Актай-М» и ООО «Индра-М». В указанных юрлицах Гайсину лично или через доверенных лиц принадлежит большая часть долей. Выручка «Уралбиофарм» в 2022 году составила 1,28 млрд рублей, чистая прибыль – 105,8 млн рублей.

Также учрежденным Гайсиным компаниям принадлежит контрольный пакет акций ОАО «Завод «Исеть» – ООО «Актай-М» (25,23%), ООО «Вагран» (19,14%) и ООО «Корона Тэхет» (10,85%). Оставшиеся активы распределены между дочерней структурой госкорпорации «Ростех» АО «РТ-Проектные технологии» (24,78%) и частными акционерами. Выручка компании за 2021 год составила 982,9 млн, чистая прибыль – 208,5 млн рублей.

Помимо этого, Гайсину принадлежит сеть «Ханты-Мансийская аптека», выкупленная в 2017 году у окружного правительства. По итогам первой половины 2022 года «Ханты-Мансийская аптека» заняла 89-е место в рейтинге Vademecum «ТОП200 аптечных сетей России» с выручкой в размере 741 млн рублей. Сеть включала на конец полугодия 70 аптек.

В настоящее время Малик Гайсин находится под следствием по обвинению в превышении полномочий и растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Гайсин, будучи главой завода «Исеть», выдавал займы контролируемым им компаниям, что причинило предприятию ущерб на 333 млн рублей. В связи с проводимым расследованием Гайсин отстранен от управления заводом, ему начали выплачивать прожиточный минимум в размере 15,6 тысячи рублей. В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии имущества «Исеть» в пользу государства.