Правительство запретило закупку для госнужд еще ряда импортных пробирок

Правительство ввело запрет на закупку ряда зарубежных пробирок для государственных нужд. Минпромторг пояснил, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей отечественных производителей.

Правительство запретило закупку еще некоторых видов зарубежных вакуумных пробирок для взятия крови для государственных и муниципальных нужд. Соответствующее постановление № 1512 от 16.09.2023 опубликовано на портале правовой информации. Документ вступает в силу с 1 декабря 2023 года.

Ранее в марте правительство уже исключило ряд вакуумных пробирок из перечня «третий лишний» и добавило в перечень постановления № 616, которое запрещает закупки импортных товаров для госнужд. Теперь в список добавлены еще несколько видов вакуумных пробирок для взятия образцов крови ИВД. Речь идет о таких кодах НКМИ, как 293370, 293420, 293500, 293570, 293660, 334330.

Документ разработал Минпромторг. В министерстве пояснили, что изменения связаны с увеличением производственных мощностей российских производителей. Постановление позволит расширить производственный потенциал российских предприятий и осуществлять вывод на рынки отечественной продукции по приемлемым ценам, подчеркнули в ведомстве.

Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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