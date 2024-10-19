Исследование Merck: антитела ЛП против РСВ эффективны в снижении некоторых типов инфекций для младенцев

Компания Merck сообщила, что ее экспериментальная терапия антителами клесровимаб (clesrovimab) продемонстрировала эффективность на уровне 60,4% в снижении некоторых инфекций, связанных с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ) у младенцев. В рамках проведенного исследования препарат достиг своей основной цели, снизив частоту случаев инфекций нижних дыхательных путей, требующих медицинского вмешательства, у здоровых детей до одного года.

По данным Merck, клесровимаб также помог сократить количество госпитализаций, связанных с респираторно-синцитиальной вирусной инфекцией, на 84,2% по сравнению с плацебо. Представители компании отметили, что частота побочных эффектов была сопоставима в группах, получавших клесровимаб и плацебо, и что в ходе исследования не было зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с лечением или РСВ.

В июле Merck уже сообщила о том, что прививка достигла своей основной цели, однако подробности были раскрыты только сейчас. В случае одобрения клесровимаб сможет конкурировать на рынке США с препаратами Sanofi и AstraZeneca, которые также предлагают терапию антителами для профилактики РСВ.

РСВ обычно вызывает симптомы, похожие на простуду, и является основной причиной пневмонии и смертности среди младенцев и пожилых людей. По оценкам, вирус ежегодно приводит к 177 тысячам госпитализаций и 14 тысячам смертей в Соединенных Штатах.

Ранее Daiichi Sankyo и Merck заявили, что их препарат патритумаб дерукстекан достиг главной цели – продления времени жизни некоторых пациентов с формой рака легких без прогрессирования заболевания на поздней стадии исследования.

gxpnews