Дэвид Джойнер назначен генеральным директором CVS Health

Карен Линч покинула должность генерального директора компании CVS Health, сообщает Reuters. Ее место займет Дэвид Джойнер, ранее занимавший пост президента управляющего по аптечным льготам компании CVS Caremark. Это решение было принято на фоне растущего давления со стороны инвесторов, и компания также отозвала свой прогноз прибыли на 2024 год.

По словам председателя совета директоров Роджера Фараха, «Совет директоров считает, что сейчас самое время для перемен, и мы уверены, что Дэвид — подходящий человек для руководства нашей компанией.» Прогнозы CVS на третий квартал оказались неутешительными: ожидаемая скорректированная прибыль составляет $1,05–1,10 на акцию, значительно ниже среднего прогноза аналитиков в $1,70.

В результате новостей акции CVS упали на 11% в премаркете, что добавило к потерям, которые уже накопились в этом году. В то же время CVS ожидает скорректированную прибыль ниже оценок аналитиков, что вызывает беспокойство среди акционеров из-за повторных сокращений прогнозов прибыли. Компания столкнулась с давлением в своих аптеках, а высокие издержки негативно сказываются на её медицинском страховом бизнесе.

В начале октября CVS Health объявила о предстоящем увольнении почти 2900 сотрудников, что составляет менее 1% от общего числа сотрудников компании. Также в этом месяце инвестиционная компания Glenview Capital сообщила о сотрудничестве с CVS для улучшения её операционной деятельности в один из самых сложных периодов за 60-летнюю историю компании. Кроме того, Sachem Head Capital Management приобрела новую долю в CVS.

Также, ранее стало известно, что федеральная торговая комиссия (FTC) США подала в суд на трех крупнейших в стране менеджеров по аптечным льготам, обвинив их в том, что они способствуют продажам более дорогого инсулина с целью получения миллионов долларов в виде скидок от фармацевтических компаний. В иске речь идет о UnitedHealth Group Inc, CVS Health Corp и Cigna Corp – совместно они обслуживают 80% всех рецептов в США.

Среди причин ухудшения финансовых показателей компания выделяет рост расходов на медицинские услуги для пожилых людей и резкое увеличение коэффициента расходов на медицинское обслуживание, который составил 95,2% против прогнозируемых 90,95%. Основанная в 1963 году, CVS Health изначально специализировалась на розничной аптечной деятельности, но сейчас её продажи в этом сегменте отстают от ожиданий из-за снижения ставок возмещения и роста цен на дженерики.

gxpnews