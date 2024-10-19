Gilead отзывает препарат для лечения рака мочевого пузыря в США после неудачных испытаний

Компания Gilead Sciences объявила о добровольном отзыве своего препарата Trodelvy для лечения метастатического уротелиального рака в США. Решение было принято после консультации с Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Препарат предназначен для пациентов с нерезектабельным, местнораспространенным и метастатическим тройным негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), получавших ранее две или более системные химиотерапии, а в случае метастатической опухоли – по крайней мере одну В 2021 году Trodelvy получил ускоренное одобрение для этой группы пациентов, но дальнейшее одобрение зависело от успешных результатов подтверждающего клинического испытания.

Однако в ходе испытаний препарат не показал улучшения выживаемости у пациентов с запущенным раком мочевого пузыря, что привело к отзыву. Несмотря на это, Gilead подчеркнула, что данное решение не повлияет на применение Trodelvy для других показаний как в США, так и за их пределами.

Ранее сообщалось, что Gilead Sciences заключила соглашения с шестью производителями дженериков, предоставив им бесплатные лицензии на производство более дешевых версий своего препарата «Ленакапавира» для профилактики ВИЧ в 120 странах с низким и средне-низким уровнем дохода.

gxpnews