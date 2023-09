Подлинность и срок годности лекарств можно проверить на портале госуслуг Молнупиравир может вызывать появление мутаций коронавируса » Британский телемедицинский стартап Babylon Health стоимостью $4,2 млрд объявил о банкротстве Некогда перспективный британский телемедицинский стартап Babylon Health, стоимость которого в 2021 году перед выходом на биржу оценивалась в $4,2 млрд, объявил о своем банкротстве. Компания из-за роста убыточности и череды скандалов к середине 2023 года фактически ушла с биржи в США, а к августу продала свои основные подразделения в Великобритании за $620 тысяч. Главной идеей Babylon Health было совместить телеконсультации с врачами и выставление диагноза с помощью ИИ. Babylon Health в 2013 году основал британско-иранский банкир Али Парса. Предполагалось, что сервис не только позволит пациентам связываться с врачами онлайн, но и обрабатывать медицинские данные с помощью ИИ. Компанию назвали в честь площади города Вавилона, на которой, по историческим сведениям, собирались горожане и делились информацией о методах лечения недугов. Babylon, выпустивший приложение GP at Hand, на старте быстро набрал пользовательскую базу: сначала этому способствовало то, что пациентам в Британии приходилось долго ждать очного приема врача, а потом пандемия. У стартапа появились первые контракты с Национальной службой здравоохранения (NHS) Великобритании. Механизм работы сервиса заключается в следующем: пациенты регистрируются на платформе, делятся своими данными, система обрабатывает их с помощью искусственного интеллекта, ставит диагноз и далее сопровождает пациента, в том числе с помощью чат-бота и видеоконсультаций. В январе 2016 года Babylon Health привлекла $25 млн инвестиций, а в 2019 году после очередного раунда получила $550 млн для развития искусственного интеллекта. К 2021 году, когда компания объявила о выходе на нью-йоркскую биржу, ее стоимость оценивалась в $4,2 млрд. Работа Babylon Health сопровождалась рядом скандалов. В 2018 году в The Lancet усомнились в эффективности ИИ-решений и призвали руководство организации, прежде чем использовать технологию на практике, провести подобающие исследования. Недочеты замечали и сами пользователи, которые сомневались в достоверности выставленных им диагнозов. В 2020 году компания сообщила об утечке данных: пользователи приложения могли видеть видеоконференции с другими пациентами. Несмотря на то что компания-единорог вышла на рынки Британии, США, Руанды и ряда других стран, к 2022 году стали очевидны финансовые проблемы проекта. К этому времени компания потеряла несколько крупных контрактов в Великобритании, а ее акции обесценились. Понесшая убытки Babylon Health пыталась найти инвесторов: в августе 2023 года предполагалось объединение британского стартапа со швейцарской MindMaze, но сделка сорвалась и Babylon объявил о своем банкротстве в США. Спустя несколько недель стало известно о начале банкротства в Великобритании и реализации основных активов Babylon Health. Согласно Forbes, Babylon была должна европейскому кредитному фонду AlbaCore $380,5 млн из которых только $34,5 млн покрывались залогом. В итоге значительная часть активов Babylon перешла компании eMed Healthcare UK, дочерней компании базирующейся в США компании eMed, за $620 тысяч. У компании остался один актив – приложение GP at Hand, которое до сих пор работает. В компании уверяют пользователей, что продолжат искать дополнительное финансирование. Бывшие сотрудники Babylon Health заявили, что на старте проекта искусственного интеллекта в его классическом понимании не было: ответы генерировались заранее заготовленными алгоритмами, прописанных в Excel-таблицах. Али Парса вкладывал значительные средства в продвижение компании, там, по наблюдениям бывших работников, в какое-то время начался бесконтрольный набор сотрудников, и команды часто работали над дублирующими проектами. Стремление Парса всеми силами обеспечить рост компании не соответствовало фактическим мощностям Babylon Health, пишет Wired. «Очень агрессивное продвижение на рынке, громкие заявления о том, что ее ИИ может ставить диагноз не хуже, чем врач-человек и что ее виртуальная клиника скоро полностью изменит систему здравоохранения», – описал бизнес-политику Babylon Health директор по развитию бизнеса Webiomed Александр Гусев, добавляя, что здравоохранение «не приемлет спекуляций на популярности технологий». Так же революционным свой стартап представляла публике основатель Theranos Элизабет Холмс, которую обвинили в обмане инвесторов и мошенничестве. В мае Холмс отправили отбывать 11-летнее заключение. Кроме того, ее и президента Theranos Рамеша Балвани обязали выплатить жертвам мошеннических схем $425 млн. Источник: Forbes

Фото: Babylon Health vademec