Появление дженериков леналидомида привело к резкому падению цен на ЛС в госзакупках

В январе – августе 2023 года средняя цена леналидомида от множественной миеломы в целом по всем гостендерам, включая региональные, снизилась вдвое год к году, сообщили в Headway Company. Для сравнения: в 2022 году средняя стоимость препарата только по федеральным госконтрактам, в рамках которых он приобретается с 2016 года для программы по 14 высокозатратным нозологиям, составляла 88 000 рублей за упаковку. Общий объем закупок за счет федеральных средств в прежние периоды достигал 7-8 млрд рублей в год.

С начала 2023 года заметное снижение зафиксировано при заключении самого крупного контракта со стартовой стоимостью 1,02 млрд рублей по закупке 10,2 тысячи упаковок подведомственным Минздраву ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекобеспечения граждан».

Biocad, выигравший аукцион, согласился поставить этот объем почти в 200 раз ниже – за 5,4 млн рублей, или 527 рублей за упаковку. При этом ранее компания зарегистрировала свой дженерик «Рупсулимид» с ценой в 96,2 тысячи рублей за упаковку. В этих торгах ФКУ участвовало восемь компаний.

Еще один контракт выиграл «Биопрепарат», согласившийся поставлять структуре Минздрава дженерик от «Промомеда» по цене 1000 рублей за упаковку, или за 1,9 млн рублей за весь объем. Оператору госзакупок удалось снизить цену в 50 раз, подсчитал «Ъ» на основе материалов торгов.

Всего за восемь месяцев 2023 года ФКУ закупило леналидомида в общей сложности на 232,3 млн рублей при совокупной начальной цене аукционов 1,48 млрд рублей.

gxpnews