Gedeon Richter и Sumitomo Pharma получили положительное заключение на использование препарата Ryeqo для лечения эндометриоза

Gedeon Richter совместно с Sumitomo объявили о том, что Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения Европейского агентства лекарственных средств рекомендовал применение препарата Ryeqo (релуголикс 40 мг, эстрадиол 1,0 мг и норэтистерона ацетат 0,5 мг) в терапии симптомов эндометриоза у женщин после медикаментозного или хирургического лечения.

Европейская комиссия рассмотрит рекомендацию Комитета по лекарственным препаратам для медицинского применения, и ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшие месяцы. Оно будет распространяться на все государства – члены Европейской экономической зоны.

Эффективность ЛП подтверждена двумя 24-недельными международными клиническими исследованиями с участием более 1200 женщин, страдающих болевым синдромом умеренной и сильной выраженности, а также 80-недельным открытым расширенным исследованием для оценки долгосрочного применения препарата. В совокупности полученные за два года исследований данные подтверждают высокий профиль эффективности и безопасности препарата.

В конце 2022 года Gedeon Richter объявил о подаче заявки в EMA на внесение изменения второго типа в регдосье препарата Ryeqo.

gxpnews