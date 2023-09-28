Минздрав сообщил о росте числа пациентов с ССЗ, получающих лекарства бесплатно

Минздрав России констатирует с 2021 года рост числа пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые бесплатно получают лекарственные препараты. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее «Коммерсантъ» привел исследование Всероссийского союза пациентов, проведенное среди россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оно показало, что 35,8% респондентов не получили положенные им бесплатные лекарства. В 2022 году таких респондентов было 39%, а в 2021 году – 19%.

Однако специалисты Минздрава отделяют пациентов, получающих препараты, от общего числа лиц, подлежащих лекарственному обеспечению. «В 2021 году 94,3% пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, получили необходимые препараты (при целевом значении 80%), 93,8% – в 2022 году (при целевом значении 85%), 94,4% – по состоянию на текущий период 2023 года (при целевом значении 90%)», – добавили в Минздраве.

Если пациентам, перенесшим инфаркты, инсульты, хирургические вмешательства на сердце, необоснованно отказались выдавать препараты, то необходимо обращаться в территориальный орган Росздравнадзора по месту постоянного проживания или на горячую линию, пишет ТАСС.

gxpnews