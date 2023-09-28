Первый препарат против болезни Альцгеймера Leqembi получил полное одобрение в Японии

Eisai и Biogen сообщили, что их совместно разработанный ЛП Leqembi был одобрен министерством здравоохранения Японии. Препарат является первым в своем роде средством для замедления прогрессирования болезни Альцгеймера на ранних стадиях. Eisai также добивается одобрения Leqembi в ЕС, Китае, Канаде, Великобритании и Южной Корее.

В июле Leqembi от компаний Eisai и Biogen получил полное стандартное одобрение FDA, став первым препаратом для борьбы с болезнью Альцгеймера, достигшим этой цели. Поскольку он предназначен для пациентов старшего возраста, большинство потребителей в США будут получать его по программе Medicare.

Испытания показали, что препарат замедляет прогрессирование болезни, разрушающей мозг, на 27% у пациентов на самых ранних стадиях ее развития. Он замедляет прогрессирование нейродегенеративного заболевания путем удаления липких сгустков токсичного белка бета-амилоида из мозга. Почти все предыдущие экспериментальные препараты, использующие тот же подход, потерпели неудачу.