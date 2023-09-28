Роспотребнадзор: нет оснований для введения масочного режима из-за COVID-19

«На сегодняшний день уровень заболеваемости и структура тяжести [COVID-19] такова, что оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет. Но основания по эпидситуации по введению масочного режима среди профессиональных групп появляются, и такие решения в разных субъектах принимаются. В первую очередь это работники медицинских и социальных учреждений», – сказала она в рамках совместных международных учений мобильных лабораторий быстрого реагирования на инфекционные заболевания, которые проходят в Астраханской области.

По ее словам, таких регионов в стране пока немного. «В основном это пока не грипп и не ковид, а сумма ОРВИ, и меры принимаются по конкретным классам, школам или детским садам. Более глобальных ограничений нет в стране нигде», – добавила она.

Что касается распространения гриппа, по словам Поповой, в этом году, согласно прогнозам, россиянам предстоит столкнуться с одним штаммом гриппа – H1N1.

«Это самый опасный вид из всех четырех, которые есть в вакцине и которые имеют тенденцию к распространению. Поэтому сегодня акцент на готовности медицинских учреждений и вакцинации. На сегодняшний день привито 18 млн человек в РФ, задача привить не менее 70% людей из групп риска», – отметила глава Роспотребнадзора.

gxpnews