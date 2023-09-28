Минздрав: инициатива продавать ЛС через вендинговые аппараты вызывает массу вопросов

Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, в случае отпуска рецептурных препаратов через автоматы нет гарантии соблюдения условий хранения лекарств.
Ранее московские предприниматели обратились в Минздрав России с просьбой разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты. Обращение в Минздрав написали члены рабочей группы по цифровизации при омбудсмене по защите прав предпринимателей Москвы.
«Мы пока не получали соответствующих предложений, однако возможность их реализации вызывает вопросы, прежде всего связанные с безопасностью пациентов. Лекарственные препараты требуют специальных условий хранения – где гарантия, что эти условия будут соблюдены на всем протяжении нахождения упаковки в автомате?» – сказал он.
Кроме того, неясно, как будет реализовано оформление выбытия проданных лекарств в системе маркировки и идентификация покупателя, считает Кузнецов. «Ну и отсутствие возможности получить консультацию фармацевтического работника, которая есть при личном обращении в аптеку», – заметил он.