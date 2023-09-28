McKinsey выплатит $230 млн в качестве компенсации для урегулирования опиоидного скандала в США

Американская консалтинговая компания McKinsey согласилась выплатить $230 млн, чтобы урегулировать иски муниципалитетов и школьных округов в рамках разбирательства на предмет обстоятельств опиоидной эпидемии, пишет Reuters. Ранее McKinsey уже выплатила $640 млн для внесудебного урегулирования исков с теми же обвинениями от 49 американских штатов и округа Колумбия.
McKinsey заплатит $207 млн за урегулирование претензий округов и муниципалитетов и еще $23 млн – за урегулирование претензий округов государственных школ. Ранее McKinsey заявляла, что согласилась урегулировать дела, но не раскрыла сумму. Элиш Байг, юрист местных органов власти, в своем заявлении назвал сделку «сильным результатом для сообществ, пострадавших от этого кризиса».
Однако McKinsey не признала нарушений и свою вину и подчеркивает, что ее консалтинговая работа велась в рамках закона. С 2019 года компания больше не консультирует клиентов в вопросах, связанных с опиоидными препаратами. До этого компания в рамках консалтингового обслуживания советовала фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в среднем 130 американцев умирают от передозировки опиоидов каждый день. Согласно последним исследованиям, из-за опиоидной наркомании в США с 1999 по 2017 год погибли 400 тысяч человек. К производителям и дистрибьюторам опиоидных препаратов, включая компанию Purdue Pharma, поданы тысячи исков со стороны властей штатов, муниципалитетов, представителей коренного населения и т. д. Сумма внесудебных урегулирований исков по опиоидному скандалу уже превысила $51 млрд. Из них $6 млрд составил штраф, назначенный компании Purdue Pharma.
Purdue не единственный производитель, против которого в последнее время в массовом порядке подаются иски. 26 августа 2019 года производитель лекарств Johnson & Johnson был оштрафован на $572 млн за то, что выпускаемые им обезболивающие вызвали эпидемию наркотической зависимости в штате Оклахома. Впрочем, фармкомпания немедленно заявила, что подаст апелляцию. До этого Teva Pharmaceutical согласилась выплатить тому же штату $85 млн. Всего в октябре этого года 22 производителя опиоидов, дистрибьюторов лекарственных препаратов и аптек должны пройти судебное разбирательство.