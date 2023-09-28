McKinsey выплатит $230 млн в качестве компенсации для урегулирования опиоидного скандала в США

Американская консалтинговая компания McKinsey согласилась выплатить $230 млн, чтобы урегулировать иски муниципалитетов и школьных округов в рамках разбирательства на предмет обстоятельств опиоидной эпидемии, пишет Reuters. Ранее McKinsey уже выплатила $640 млн для внесудебного урегулирования исков с теми же обвинениями от 49 американских штатов и округа Колумбия.

McKinsey заплатит $207 млн за урегулирование претензий округов и муниципалитетов и еще $23 млн – за урегулирование претензий округов государственных школ. Ранее McKinsey заявляла, что согласилась урегулировать дела, но не раскрыла сумму. Элиш Байг, юрист местных органов власти, в своем заявлении назвал сделку «сильным результатом для сообществ, пострадавших от этого кризиса».

Однако McKinsey не признала нарушений и свою вину и подчеркивает, что ее консалтинговая работа велась в рамках закона. С 2019 года компания больше не консультирует клиентов в вопросах, связанных с опиоидными препаратами. До этого компания в рамках консалтингового обслуживания советовала фармкомпаниям наращивать продажи и рекламу таких препаратов.