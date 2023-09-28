ФАС согласовала цены на второй дженерик «Деферазирокс»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цену на российский препарат для лечения синдрома перегрузки железом «Деферазирокс» в размере 20 700 рублей за упаковку из 90 таблеток второго дженерика в дозировке 180 мг при зарегистрированной цене на референтный лекарственный препарат в размере 36 925 рублей.

«Согласованные предельные отпускные цены на „Деферазирокс” снижены относительно зарегистрированной цены на референтный препарат иностранного производства „Джадену” на 43%», – говорится в сообщении.

ФАС также добавила, что по закону после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае «Деферазирокс ПСК», должны быть снижены более чем на 17%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

Стоимость первого дженерика была согласована ФАС в конце 2022 года и составила 24 400 рублей.