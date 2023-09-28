Росстат: производство антибиотиков в России в августе выросло в полтора раза

По данным Росстата, выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе увеличился на 1,7% по сравнению с августом 2022 года и на 4,8% – по сравнению с июлем текущего года. За восемь месяцев 2023 года их производство сократилось на 5,1% по сравнению с январем – августом 2022 года. Производство лекарственных препаратов выросло на 7,2% и 3,6% соответственно – до 51,1 млрд рублей. За январь – август лекарственных препаратов произведено на 414 млрд рублей, что на 0,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сывороток и вакцин в августе изготовлено 1,7 млрд доз, что на 23,8% больше, чем в августе 2022 года, но на 4,9% меньше, чем в июле 2023 года. Выпуск в ампулах составил 691 тысячу штук, что на 10,3% меньше, чем в августе 2022 года, но на 88,3% больше, чем в июле 2023 года. За январь – август 2023 года производство сывороток и вакцин в дозах выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а в ампулах – на 3,6%. Производство фармсубстанций снизилось по сравнению с августом 2022 года на 36%, увеличившись по сравнению с июлем текущего года на 75,5%. За январь – август 2023 года их произведено на 20,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство провитаминов, витаминов и их производных снизилось на 27,1% и 24,3% соответственно – до 36,7 тонны. Выпуск перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами, увеличился на 57,2% и 12,4% – до 60 млн упаковок. За восемь месяцев 2023 года их произведено 420 млн упаковок, что на 19,7% больше, чем за январь – август 2022 года. Выпуск клейких перевязочных материалов сократился на 59,6% и 66,9% соответственно – до 7,9 млн упаковок. За январь – август произведено 159 млн упаковок клейких перевязочных материалов, что на 37,3% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.