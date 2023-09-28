Как трансформируется рынок фарм- и медоборудования в новых условиях

Пандемия COVID-19, а также события начала 2022 года доказали необходимость не только снижения зависимости от импорта, но и развития собственных компетенций в фарм- и медпромышленности для достижения в будущем технологического суверенитета в этих сферах. Важный шаг к этому – переход на отечественное оборудование.

По данным Минпромторга, в 2022 году объем производства тяжелой медтехники в России вырос на 18% по сравнению с предыдущим годом. Сейчас доля отечественного оборудования в структуре госзакупок по ряду направлений доходит до 80%. А произведенная в нашей стране техника экспортируется в дружественные страны, добавили в министерстве. Активно развивается и рынок фармоборудования. Российские компании переходят на отечественное ПО и комплектующие для инженерных систем, используют российское фасовочно-упаковочное оборудование и тару. Как меняется рынок оборудования для фармпредприятий и больниц – в материале GxP News.

Рост производства

В России наблюдается планомерный рост объема производства медицинского оборудования. Об этом GxP News сообщили в Минпромторге РФ. Так, по итогам 2022 года объем производства тяжелой медтехники и медицинских изделий по экспертным оценкам увеличился по сравнению с 2021 годом более чем на 18%. Российскую медицинскую технику (в том числе аппараты ИВЛ, мониторы пациента, наркозные мониторы, медицинские симуляторы, амплификаторы детектирующие) приобретают страны СНГ, Африки, Ближнего Востока, Индонезия, Перу, рассказали в министерстве.

Значительную долю сейчас занимает отечественное оборудование и в структуре госзакупок. К примеру, в 2022 году на российское оборудования для диагностической визуализации приходилось более 80% закупок государства, на долю техники и изделий для функциональной диагностики, стерилизации и дезинфекции – более 50%. Техника для реанимации, анестезии и неотложной медицины занимала более 45% в структуре закупок, а оборудование и медизделия для диагностики in vitro – более 35%, поделились в Минпромторге.

«В целях расширения производственных мощностей и выпуска инновационной медицинской техники (рентгеновское оборудование, стерилизационная продукция, оборудование для функциональной диагностики) на сегодняшний день российскими предприятиями также осуществляется строительство и приобретение новых заводов, в том числе в Москве, Московской области, Республике Татарстан и иных субъектах РФ. Среди отечественных производителей медицинского оборудования возможно выделить «Медплант», компанию «Элта», «Кронт-М», «Медтроник», НИПК «Электрон», «МТЛ», добавили там.

Для помощи в развитии отечественного рынка оборудования Минпромторг реализует программы субсидирования, направленные на поддержку разработок новых видов оборудования, в том числе упаковочного. Так, осуществляется предоставление субсидий российским производителям на компенсацию до 70% затрат на НИОКР, а Фонд развития промышленности предоставляет производителям льготные займы, рассказали в министерстве.

К примеру, в 2022 году Минпромторгом России поддержаны проекты по разработке и производству МРТ 1,5 тесла, аппаратов для гемодиализа, расходных материалов для аппаратов заготовки и переработки донорской крови.

Ранее в министерстве заявляли, что доля отечественного оборудования в российских медучреждениях к 2024 году должна увеличиться до 50%, а к 2030 году – до 80%.

Свое ПО

Рынок оборудования для фармпредприятий также не стоит на месте. Российские фармкомпании переходят на отечественные комплектующие для управления инженерными системами, такими как вентиляция или кондиционирование, и системами мониторинга климатических параметров, крайне важными на любом фармацевтическом производстве. К примеру, на заводе «Р-Опра» успешно применяются контроллеры и комплектующие российского производителя для автоматизации инженерных систем («ТРЭИ»), а система мониторинга климатических параметров выполнена на программно-аппаратном комплексе «Гигротермон» от отечественной компании «Инженерные технологии», рассказали в Минпромторге.

Сейчас в России также производится фасовочно-упаковочное оборудование и оборудование для розлива, которое может применяться в фармацевтической индустрии. Например, «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург) производит горизонтальные упаковочные машины для гибкой полимерной пленки, а также горизонтальные упаковочные машины Flow-Pack со счетным дозатором. Компания «Аврора Пак Инжиниринг» (Саратовская обл.) выпускает укупорочные автоматы и автоматические этикетировочные линии. Кропоткинский завод МиССП (Краснодарский край) может поставлять линии для производства тары различных объемов и розлива в нее антисептических средств с последующей групповой упаковкой.

Помимо этого, отечественными производителями широко представлен рынок ПО для маркировки и этикетирования. Как рассказали GxP News в отечественной компании, предоставляющей программно-аппаратные решения для организации маркировки лекарств и БАД «Промис», с начала прошлого года ассортимент компании расширился втрое.

«В АО „Промис” запущены в работу несколько линеек оборудования для маркировки. Они рассчитаны на разные объемы выпуска продукции и решают различные задачи, связанные с маркировкой, упрощают складские операции. Также в компании создали программно-аппаратный комплекс, наносящий код Data Matrix на стикеры, которые затем клеятся на упаковку, и программно-аппаратный комплекс для нанесения 2D-кода на вторичную потребительскую упаковку. Важно, что свойства материала, из которого выполнена упаковка, не играют роли: оборудование способно работать даже с недорогим картоном. На данный момент в компании работают над новой линейкой оборудования, которое позволит наносить маркировку на несформированную потребительскую упаковку», – поделились в компании «Промис».

Кроме того, компания ведет несколько проектов, направленных на реинжиниринг имеющегося зарубежного оборудования по просьбе фармацевтических предприятий. При возникновении у компаний трудностей с импортным ПО специалисты АО «Промис» помогают компаниям заменить импортные компоненты на доступные на отечественном рынке аналоги и установить российское программное обеспечение.

Смена направления

Представители самих фармкомпаний также подтверждают развитие отечественного рынка оборудования. Тем не менее вместе с отечественной многие предприятия продолжают закупать европейскую технику или находят новых партнеров в дружественных странах. К примеру, как рассказали GxP News в группе компаний «Фармасинтез», на пяти заводах ГК в Санкт-Петербурге, Братске, Иркутске, Тюмени и Уссурийске используется как отечественное, так и иностранное оборудование. На долю российского оборудования на данный момент приходится порядка 15%.

«Кардинально отношения с производителями оборудования за последние несколько лет не изменились. По-прежнему для компании решающими факторами при выборе поставщика являются безопасность и уровень качества», – рассказали в ГК «Фармасинтез».

География производителей у компании очень широка. Это Италия, Испания, Корея, Индия, Китай, Германия, Швейцария и другие страны.

Тем не менее к российским производителям компании проявляют все больший интерес. Как отметили в фармкомпании «Вертекс», за последний год появилось значительное количество российских компаний, которые специализируются на выпуске вспомогательных деталей, мелких инструментов для оборудования.

«Импортозамещение таких изделий упрощает их замену при эксплуатации и износе. При этом качество соответствует оригинальным элементам и запчастям либо может превосходить их, так как новые детали изготавливают в том числе по чертежам компании как заказчика и совершенствуют с учетом опыта работы», – отметили в компании.

Однако основной объем оборудования в АО «Вертекс» по-прежнему приходится на иностранных производителей.

«К примеру, если речь о приобретении таблетпресса или гранулятора, то пока еще это либо европейские бренды, либо сейчас потенциально могут быть китайские. Тем не менее за три последних года из-за нарушившихся логистических цепочек и санкций пришлось пересмотреть практически всех поставщиков: от вспомогательных веществ и ингредиентов до оборудования. Сейчас в основном идет упор на азиатский рынок: Индия и Китай», – рассказали в компании.

О похожей тенденции рассказали и в компании «Герофарм». Как отметила директор по управлению цепями поставок компании Евгения Каика, «Герофарм» все больше внимания уделяет поставкам из Азии: Южной Кореи, Китая и Индии. Вместе с этим у компании остались поставщики из Европы и США.

«Импортозамещение происходит неравномерно. Сегодня в России есть примеры хорошего инженерного оборудования. Но что касается технологического, то пока его представлено меньше, и оно не всегда отвечает потребностям производителей. Сегодня „Герофарм” закупает только некоторые пробные образцы отечественного производства», – рассказала она.

Перспективным специалист назвала азиатское направление. «Сегодня там уже немало поставщиков, которые предлагают оборудование хорошего качества, при этом стоимость и сроки поставки лучше, чем у многих западных компаний», – отметила Евгения Каика.

gxpnews