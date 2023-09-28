В Москве запустили производство онкопрепаратов

Препарат для лечения онкологических заболеваний с помощью света начали выпускать в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В Москве начали выпускать препарат для лечения онкозаболеваний с помощью света. На ранних стадиях заболевания такой метод лечения может заменить хирургическое вмешательство. Препарат вводят пациенту, он накапливается в опухолевых клетках, затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Новообразование практически полностью разрушается», – написал Собянин.

По его словам, эта разработка столичной компании не имеет зарубежных аналогов. «Предприятие планирует выпускать до 40 тысяч флаконов в год – мы закроем потребности фотодинамической терапии в России», – подчеркнул мэр.

gxpnews