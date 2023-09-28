В Чехии уничтожено 12 млн доз вакцин от COVID-19 из-за истекшего срока годности

Более 12 млн доз вакцин от коронавируса стоимостью 4,7 млрд крон (около €200 млн) были уничтожены в Чехии из-за истекшего срока годности. Об этом сообщил пресс-секретарь национального министерства здравоохранения Ондржей Якоб.

«Речь идет немногим более чем о 12 млн доз вакцин против ковида [общей] стоимостью 4,7 млрд крон», – приводит слова Якоба новостной портал seznam.cz. Уничтоженные препараты представляют примерно одну треть от 35 млн доз вакцин, приобретенных республикой в период пандемии.

Чехия в пандемию оказывала помощь вакцинами странам, нуждающимся в них. Им было передано 3,5 млн доз препаратов на сумму 883 млн крон (примерно €37 млн).

Ранее сообщалось о 122 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции в Италии, которые остались неиспользованными, речь шла о препаратах на сумму около €2 млрд. ЕС вел переговоры с Pfizer о прекращении поставок.

gxpnews