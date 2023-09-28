ВОЗ: изменений в тяжести заболевания COVID-19 в мире нет

Распространение в мире нового варианта коронавируса не привело к более тяжелому протеканию заболевания ковидом, сообщила на брифинге в Женеве эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове, подчеркнув, что в мире сейчас нет доминирующего варианта SARS-CoV-2. Она добавила, что все циркулирующие варианты могут вызвать полный спектр заболеваний.

Ван Керкхове обратила внимание на «вызывающую обеспокоенность тенденцию последних месяцев – рост числа выявляемых случаев заболевания» ковидом в ряде стран. «Еще большее беспокойство вызывает увеличение числа госпитализаций», – продолжила она. Эксперт напомнила, что на настоящий момент три варианта коронавируса, связанных с омикрон-штаммом, отнесены ВОЗ к категории «вариантов, вызывающих интерес (VOI)». Это XBB.1.5, XBB.1.16 и EG.5. При этом EG.5, по ее словам, «находится в процессе роста в мире, а XBB.1.5 и XBB.1.16 начинают испытывать спад». «Нет ни одного варианта, который бы доминировал по всему миру», – пояснила ван Керкхове.

Она назвала «хорошей новостью» тот факт, что меры противодействия коронавирусу «срабатывают», и таких контрмер имеется «много». Речь идет, в частности, об улучшении проветривания помещений, в которых люди работают или учатся, о ношении масок и вакцинации. «Вакцины против COVID-19 остаются безопасными и эффективными для предотвращения тяжелого заболевания», – заверила эксперт.

Однако ранее федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 22,3%, а число госпитализаций увеличилось на 18%.

gxpnews