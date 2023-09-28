Суд в США отменил штраф Eli Lilly в размере $176,5 млн по делу о патенте Teva

Eli Lilly смогла убедить федерального судью в Массачусетсе отменить вердикт присяжных за $176,5 млн для Teva Pharmaceutical, согласно которому препарат Eli Lilly от мигрени Emgality нарушил три патента, связанных с конкурентом Teva (ЛП Ajovy). Окружной судья США Эллисон Берроуз заявила, что патенты Teva, касающиеся использования антител для ингибирования пептидов, вызывающих головную боль, недействительны.

Teva подала в суд против Lilly в 2018 году. Тогда же суд отклонил два других иска компании, направленных на то, чтобы приостановить выход Emgality на рынок США. В прошлом году Teva также подала отдельный патентный иск против Lilly в штате Массачусетс по поводу Emgality.

В 2021 году Eli Lilly получила от продажи Emgality доход в размере $577 млн, а Teva от Ajovy – $313 млн. Teva ожидает, что ее два препарата – Ajovy и Austedo – принесут в этом году доход в размере $1,4 млрд.

gxpnews