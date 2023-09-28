Alfasigma выводит на российский рынок новый пробиотик Энтеролактис

Энтеролактис появился в портфеле Alfasigma, являющейся экспертом в области изучения микробиоты и производства продуктов, влияющих на здоровье кишечника, после приобретения итальянской компании Sofar. По данным IQVIA за 2022 год, продукт занимает лидирующее положение на рынке пробиотиков в Италии, заслужил популярность среди гастроэнтерологов, терапевтов и урологов этой страны, а теперь активно продвигается и в России.

«Если мы рассматриваем сегодняшнюю эру пробиотиков в контексте улучшения качества жизни и сохранения здоровья, то это действительно очень важный аргумент», – уверена руководитель отдела репродуктологии НИИ акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта, д. м. н. Наталья Тапильская. Профессор открыла для себя уникальную возможность дополнить терапию, необходимую пациенту, назначением пробиотиков, сама она уже более десяти лет регулярно принимает пробиотики и с уверенностью предлагает их своим детям и другим членам семьи в качестве профилактической меры.

Ректор ОмГМУ, д. м. н., профессор Мария Ливзан, под руководством которой проходит ряд исследований, в том числе в лечении синдрома раздраженного кишечника, заявила, что сегодня интерес к пробиотикам очень велик во многих странах. «Это обусловлено тем, что изменения в микрофлоре кишечника играют важнейшую роль в поддержании здоровья всего организма. Кроме того, коррекция микрофлоры кишечника становится необходимой при патологиях пищеварительного тракта», – заявила Мария Ливзан.

Заведующая отделом по оказанию диетологической помощи ЭНЦ, к. м. н. Фатима Дзгоева во время мероприятия рассказала о взаимосвязи кишечной микробиоты и инсулинорезистентности, ожирения и метаболизма, а врач-инфекционист, к. м. н. Сергей Захаренко выступил с докладом о важности роли штамма Lacticaseibacillus paracasei DG в поддержании здорового микробиоценоза.

Участие в конференции также приняли руководитель медицинского подразделения R&D в Италии Вальтер Фиоре, который стоял у истоков разработки и запуска продукта, и руководитель медицинского отдела компании в России Ирина Черемисина.

«Приятно осознавать, что Энтеролактис имеет не только патогенетическую обоснованность, которая показана в экспериментальных исследованиях, но и доказанную клиническую эффективность. Мы активно расширяем базу клинических исследований и надеемся помочь врачам и их пациентам не только в решении гастроэнтерологических, но и других проблем, связанных со здоровьем», – заверили в Alfasigma.

Информация о штамме для медицинских и фармацевтических работников: https://enterolactis.ru/specialists/