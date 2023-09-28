«Слепая курица» откроет в Москве два салона оптики на месте ушедших иностранных брендов

Площадь салона в ТРЦ «Мега Химки» пока не раскрывается. Инвестиции в этот проект составят 90 млн рублей.

В ТРЦ «Метрополис» откроется салон оптики площадью 600 кв. м. Точную сумму инвестиций в этот магазин Молчанов не назвал, но заявил, что направит на открытие двух точек в этом ТРЦ 300 млн рублей – второй проект будет представлять собой магазин обуви и аксессуаров (это второе направление бизнеса сети «Слепая курица»), он появится на месте площадей ушедшего из России американского бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret.

По словам Молчанова, все инвестиции в проекты – собственные средства компании (с учетом закупки товара). Бизнесмен надеется, что срок окупаемости новых магазинов составит полтора-два года.

Сеть салонов оптики «Слепая курица» работает с 2017 года. Среди товаров сети – оправы для медицинских очков, линзы, солнечные очки и аксессуары. Также компания продает обувь и одежду мировых брендов. На сайте сети указано, что в настоящее время она насчитывает 18 точек: 14 салонов оптики в Москве, два – в Калуге, а также магазин обуви и department store (занимается продажей обуви, одежды и аксессуаров) в столице. Большинство магазинов в Москве расположены в крупных ТРЦ.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Слепая курица» зарегистрировано в Саратове в 2015 году. Основным видом деятельности указана общая врачебная практика, дополнительными – производство оптических приборов и розничная торговля различными товарами. Бенефициаром и гендиректором юрлица является Михаил Молчанов. В 2022 году выручка компании составила 478 тысяч рублей, чистая прибыль – 29 тысяч рублей.

Также Молчанову принадлежит 100% долей в ООО «Слепая курица ЛТД», зарегистрированном в Москве в 2022 году. Компания занимается оптовой торговлей фототоварами и оптическими товарами. В 2022 году ООО выручило 14,5 млн рублей, чистая прибыль составила 22 тысячи рублей.

В июле 2023 года стало известно, что бренд контактных линз Acuvue американской Johnson & Johnson не будут включать в новый перечень параллельного импорта, так как компания подтвердила продолжение поставок в Россию. Это произошло на фоне решения Минторга США от мая этого года о введении мер экспортного контроля в отношении медоборудования и медизделий, отгружаемых в Россию и Белоруссию. В перечень попали 1 224 изделия, в том числе контактные линзы.