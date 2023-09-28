RNC Pharma сообщила о положительной рублевой динамике производства препаратов

В RNC Pharma сообщили, что общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по август достиг 455,8 млрд руб. Относительно аналогичного периода 2022 года рублевая динамика оказалась положительной впервые с начала года. Натуральная же динамика все еще остается отрицательной.

Общий объем производства готовых лекарственных препаратов в России с января по август этого года достиг 455,8 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учетом НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2022 года составила 0,9%. С начала текущего года этот сегмент рынка впервые выходит в «плюс», сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Натуральная динамика за период все еще остается отрицательной. Так, по сравнению с январем — августом 2022 года показатель прироста в упаковках составил -5,3%, с начала текущего года локализованные в России компании отгрузили 2,61 млрд упаковок. Показатель прироста в минимальных единицах дозирования (МЕД) по-прежнему вдвое лучше динамического показателя в упаковках, здесь долгосрочная динамика составила -2,4%. Суммарно за первые восемь месяцев фармкомпании отгрузили порядка 51,4 млрд МЕД.

По итогам августа 2023 года долгосрочная динамика отгрузок в денежном выражении оказалась скромнее, чем аналитики фиксировали на протяжении июня — июля 2023 года, но тем не менее показатель прироста в рублях составил 9,4%. Всего за период было отгружено препаратов на сумму 57,2 млрд руб. Динамический показатель относительно августа 2022 года в упаковках составил 6,3%, положительная динамика фиксируется всего второй раз за последние 12 месяцев, при этом в анализируемом периоде было произведено 350,1 млн упаковок готовых препаратов. Показатель прироста в минимальных единицах скромнее, на уровне 1,3%, суммарно было выпущено порядка 6,6 млрд МЕД.

Общее число корпораций, которые осуществляли отгрузки готовых препаратов в январе — августе 2023 года, составило 424. Это на 25 больше, чем за аналогичный период 2022 года. Ассортимент продукции, которая производится на территории нашей страны, тоже продолжил рост. Так, число МНН за год выросло на 47 наименований (до 1402 штук), торговых марок стало больше на 172 позиции (сейчас их 2723), а количество SKU выросло на 591 (до 9196 штук).

Объем отгрузок рецептурных препаратов в январе — августе 2023 года показывал динамику на уровне -0,6%. При этом показатель прироста в МЕД даже вышел в «плюс» (1,6%), а отгрузки по группе безрецептурных препаратов сократились за год на 9,3% в упаковках и на 7,2% в минимальных единицах.

Из числа TOP25 корпораций, лидирующих по объемам производства Rx-препаратов, максимальную динамику в анализируемом периоде демонстрирует «Новартис»: отгрузки относительно января — августа 2022 года в упаковках за год удвоились, динамику практически полностью обеспечили два препарата: «Эналаприл-Гексал» и «Сотагексал». Оба препарата выпускаются в Санкт-Петербурге на собственном предприятии корпорации «Новартис Нева».

Второй результат из числа топовых компаний демонстрирует «Органика» (+42%). Тут прирост в значительной степени тоже был обеспечен «Эналаприлом», но помимо этого можно отметить «Мельдоний», «Метопролол» и «Аллопуринол». За пределами топа аналитики отмечают результат компании «Элпида», которая выпускает одноименный противовирусный (ВИЧ) препарат — за год отгрузки выросли в 16 раз.

Среди крупнейших производителей ОТС-препаратов максимальную динамику в упаковках в январе — августе 2023 года показала «Славянская аптека» (рост в 13,5 раза), компания несколько месяцев подряд бьет собственные же рекорды с точки зрения динамики отгрузок, в основном за счет «Нафтизина» и «Ксилометазолина». Второй результат по-прежнему у компании «Гротекс» (рост на 34%), здесь динамику обеспечивали «Гелангин», «Ксилокт» и «Трекрезан». За пределами топа отметим компании «Фармасинтез» (рост в 9 раз) и «Верваг Фарма» (в 5,7 раза). Первая продолжает активно развивать ОТС-портфель за счет НПВС, в частности за счет препарата «Нексемезин». «Верваг Фарма» наращивает объемы контрактного производства препарата «Магнерот». Партнером корпорации выступает российская «Пик-Фарма», выпуск препарата осуществляется в Белгородской области.

Артем Косенок

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