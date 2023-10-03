В РФ могут предусмотреть правовую возможность использования мобильных аптек

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края выступили с предложением закрепить в федеральном законодательстве понятие «передвижная аптека», а также обозначить его правовой режим – по аналогии с мобильными медицинскими комплексами. Обращение с описанием инициативы направлено в адрес председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, передает ТАСС.

Такие мобильные аптечные пункты необходимы для обеспечения доступности лекарств для жителей отдаленных территорий. В Краснодарском крае, как пишут авторы письма, в сельской местности проживают более 2,5 млн человек (общая численность населения региона – 5,8 млн человек), «из них определенная часть – в малых населенных пунктах». По мнению депутатов, иных способов решить проблему низкой доступности лекарств в труднодоступных селах не существует.

«Предлагаемые нами меры помогут улучшить лекарственное обеспечение отдаленных поселков, где зачастую нет не только соответствующих помещений, но и квалифицированных специалистов нужного профиля. <…> Жители ездят покупать лекарства за многие километры, а это и дополнительные траты денег и времени, к тому же не всем пожилым людям это по силам. В таких местах не человек должен идти к аптеке, а аптека – к человеку», – считает председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

О необходимости на законодательном уровне отрегулировать работу передвижных аптек в правительстве говорят уже не первый год. Так, в 2021 году депутаты обсуждали законопроект о регулировании работы аптечных сетей. В том числе в нем говорилось о повышении доступности лекарств для жителей сел. «Решение вопроса о поставке лекарств в труднодоступные малонаселенные и удаленные местности – передвижные аптечные пункты», – говорил тогда член комитета Госдумы по охране здоровья, депутат Александр Петров.

Параллельно в сентябре 2023 года прозвучало предложение разрешить продажу рецептурных лекарств через вендинговые аппараты, что поможет жителям отдаленных территорий, где не всегда есть полноценные аптеки, покупать лекарства. С такой идеей выступили члены рабочей группы по цифровизации при омбудсмене по защите прав предпринимателей Москвы.

gxpnews