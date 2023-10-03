В Минздраве и ДЗМ ответили на сообщения о дефиците вакцин от полиомиелита и COVID-19

Министерство здравоохранения РФ выступило с опровержением информации о проблемах с поставками вакцины от полиомиелита для профилактики заболевания у детей в регионы. В 2023 году, по данным ведомства, заключены контракты на поставку двух препаратов – «БиВак полио» и «ПоливакСин». Объемы этих вакцин законтрактованы и поставляются по графику, утверждают в Минздраве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, поставка пероральной вакцины «БиВак полио» осуществлена в полном объеме (3,4 млн доз). Потребность во втором препарате – инактивированном «ПоливакСине» – составляет 1,9 млн доз. Из них 850 тысяч уже отгружены в медучреждения регионов, а оставшаяся продукция будет поставлена в субъекты РФ до 15 декабря 2023 года.

О проблемах с поставками вакцин для профилактики полиомиелита «Коммерсанту» ранее рассказала соучредитель АНО «Коллективный иммунитет» Антонина Обласова. По ее мнению, одной из причин, приведших к проблеме, стала дополнительная внеплановая вакцинация детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

Также косвенно на это повлиял переход на новую инактивированную вакцину – «ПоливакСин», которую выпускает «Нанолек» совместно с Центром им. М. П. Чумакова. Большая часть поданных на участие в гостендерах заявок в 2023 году отклонялись из-за особенностей законодательства при закупках недавно зарегистрированных препаратов, что привело к дефициту, сообщается в источнике.

Кроме того, сегодня в РБК появилась информация об отказе в предоставлении услуги по вакцинации от COVID-19 «Спутником V» или «Спутником Лайт» в крупнейших частных клиниках Москвы. Как пояснили в столичном Департаменте здравоохранения, причина в том, что передача противокоронавирусных вакцин частным клиникам стала неактуальной после отмены статуса пандемии, снижения заболеваемости и спроса.

gxpnews