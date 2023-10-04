«Фармакор Продакшн» запустит новый завод в Санкт-Петербурге до конца года

До конца 2023 года в Санкт-Петербурге введут в эксплуатацию новое предприятие компании «Фармакор Продакшн». В настоящее время на объекте идет финальная подготовка к запуску: проходит монтаж и настройка производственных линий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков.

Он лично посетил завод, расположенный на Репищевой улице в Приморском районе, и проверил готовность к началу работы. «С запуском нового производства компания нарастит объемы поставок на рынок жизненно важных медикаментов и создаст новые рабочие места», – отметил чиновник.

Он также уточнил, что средства на закупку оборудования «Фармакор Продакшн» получила в качестве займа у Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга. Как сообщалось ранее, компания получила средства в размере 200 млн рублей на семь лет.

На сайте компании говорится, что запуск еще одного производственного участка позволит расширить ассортимент лекарственной продукции, в том числе по программе импортозамещения.

gxpnews