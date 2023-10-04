Sanofi и Janssen разработали вакцину от внекишечной патогенной кишечной палочки

Sanofi и Janssen совместно создали вакцину для борьбы с патогеном, который является ключевым фактором глобальной устойчивости к противомикробным препаратам. Речь идет о внекишечной патогенной кишечной палочке (ExPEC). Разработка двух компаний, которая в итоге может привести к появлению первой в своем роде 9-валентной вакцине против ExPEC, находится уже в фазе III испытаний, сообщает European pharmaceutical review.

Проводимое исследование III фазы направлено на оценку эффективности препарата. Всего в испытаниях участвуют 18 556 человек. Им единоразово внутримышечно вводят дозу препарата.

Запуск вакцины в оборот “окажет положительное влияние на общественное здравоохранение, снизив расходы на госпитализацию и [другие] траты систем здравоохранения, связанные с ExPEC”, отметил Томас Триомф, исполнительный вице-президент по вакцинам компании Sanofi.

Внекишечная патогенная кишечная палочка является одной из ведущих причин сепсиса, главным образом у пожилых людей, говорится в исследовании 2020 года, опубликованном в журнале JAMA.

Инфекции, вызванные бактериями, устойчивыми к противомикробным препаратам, приводят к примерно 25 000 смертей в ЕС ежегодно. О том, почему это серьезная угроза для здоровья людей и животных, подробно сообщалось в докладе Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA) и Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

gxpnews