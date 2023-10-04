В Краснодаре за 184 млн рублей запустят производство одноразовых катетеров

Новое производство появится в Северском районе Краснодара. Кроме одноразовых катетеров, предприятие «Апрель» намерено выпускать и другие специальные медизделия, но какие конкретно, не уточняется.

«Сегодня более 50% такой продукции на российский рынок поставляют из-за рубежа. Запуск производства в нашем крае позволит покрыть часть потребностей медицинских учреждений, а также создать более сорока новых рабочих мест», – заявил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Апрель» зарегистрировано в 2008 году в Краснодаре. Ранее компания работала под наименованием ООО «Центр инновационных технологий и консалтинга». Среди разрешенных видов деятельности компании – производство материалов, применяемых в медицинских целях, а также оптовая торговля фармацевтической продукцией и производство медицинских инструментов и оборудования.

«Апрель» на 51% принадлежит Валерию Чагину, он же является гендиректором, остальные 49% – у Алины Зимнуховой. Выручка компании в 2022 году составила 989,3 млн рублей, чистая прибыль – 26 млн рублей. В 2023 году компания заключила 12 госконтрактов на поставку различных медизделий и оборудования на общую сумму 241,5 млн рублей – инвалидных колясок для детей и взрослых, абсорбирующего белья и ряда технических средств реабилитации для инвалидов.

В августе 2023 года специализирующаяся на изготовлении пластиковой тары компания «Инплайн» объявила о планах по созданию в Пермском крае производства вакуумных пробирок для забора крови. Общий бюджет проекта оценили в 112 млн рублей, из них 64,6 млн рублей предоставит ФРП России, а еще 25 млн рублей – ФРП Пермского края. На указанные средства компания приобретет оборудование и подготовит помещение для запуска нового направления производства.

Продукция включена в план мероприятий по импортозамещению в медицинской промышленности России, поэтому, как считают представители компании, она будет пользоваться высоким спросом.