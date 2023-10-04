Novo Nordisk выведет Wegovy на рынок Индии в 2026 году

Датская Novo Nordisk намерена вывести свой препарат для снижения веса Wegovy на рынок Индии в 2026 году – после получения разрешения от регулирующих органов и обеспечения достаточного объема поставок для удовлетворения спроса, сообщил агентству Reuters представитель компании.

Уточняется, что рыночные возможности препарата огромны в самой густонаселенной стране мира, где высок уровень ожирения, особенно среди женщин. Примечательно, что нелегальные подделки Wegovy уже доступны для местных жителей через интернет.

«Я думаю, что в этой терапевтической области будут заинтересованы многие пациенты и многие врачи. Это откроет новые горизонты для сферы здравоохранения [Индии], ведь до сих пор они ограничивались только альтернативными методами лечения и бариатрической хирургией, не так ли?» – заявил управляющий директор Novo Nordisk в Индии Викрант Шротрия.

Он призвал не покупать поддельные версии Wegovy и предупредил, что они могут быть небезопасны. Компания Novo Nordisk владеет патентом в Индии на семаглутид, но до сих пор не предпринимала никаких действий для борьбы с фальсификатом, пишет Reuters.

«Мы не предпринимали никаких мер [по борьбе с фальсификатом], потому что не можем их [нарушителей] поймать», – добавил Шротрия. Он не раскрыл, по какой цене Wegovy будет продаваться в Индии. В США стоимость месячного запаса препарата составляет более $1300.

Wegovy наряду с Ozempic от того же производителя и Mounjaro от Eli Lilly относятся к классу препаратов, известных как агонисты рецепторов GLP-1, которые притупляют чувство голода, помогая пациентам дольше чувствовать себя сытыми. В ходе клинических испытаний Wegovy помог людям с ожирением сбросить около 15% массы тела.

Wegovy – наиболее перспективный препарат Novo Nordisk. В августе 2023 года, после публикации данных о том, что Wegovy может быть эффективен в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, акции компании выросли примерно на 17%. В результате она ненадолго стала самой котируемой компанией Европы, сместив крупнейшего мирового производителя товаров класса люкс LVMH (Moet Hennessy Louis Vuitton).

gxpnews