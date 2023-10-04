Казахстан локализует производство лекарств Pfizer и AstraZeneca

Власти Казахстана договорились с AstraZeneca о локализации ряда препаратов на территории республики. Аналогичное соглашение может быть подписано с Pfizer: на данный момент правительство ведет переговоры с фармкомпанией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу казахстанского правительства.

«Правительство [Республики Казахстан] активно сотрудничает с крупными представителями мировой фарминдустрии, предоставляя пакеты мер государственной поддержки. <…> С компанией AstraZeneca достигнута договоренность о создании контрактного производства оригинальных лекарственных средств с объемом инвестиций в $32 млн», – говорится в сообщении.

Кроме того, прорабатываются проекты по созданию производства лекарств с Roсhe на сумму $2,5 млн и по производству медтехники GE Healthcare ($60 млн). «На различных стадиях реализации находятся проекты контрактного производства с инвесторами из Южной Кореи, Турции, Египта и Израиля», – добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Казахстане начнут производство аналогового инсулина гларгин в концентрации 300 МЕ/мл по технологии российской «Герофарм» – «РинГлар». Российская компания, согласно условиям соглашения, передаст свою технологию, а казахское предприятие инвестирует в модернизацию производственной площадки.

gxpnews