Бразилия, Чили и Аргентина заместят ушедшие с рынка РФ европейские ветпрепараты

В Россельхознадзоре надеются, что ветеринарные препараты тех производителей, которые покидают российский рынок, удастся заменить продукцией из Бразилии, Чили и Аргентины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, посвященном встрече его руководителя Сергея Данкверта с председателем палаты сенаторов Парагвая Сильвио Овеларом, в ходе которой обсуждался агроэкспорт между странами.

«Сегодня возникла необходимость в замещении европейских ветеринарных препаратов в связи с уходом их производителей с российского рынка. С прошлого года активно прорабатываются вопросы поставок вакцин и других лексредств из Бразилии, Чили и Аргентины», – сообщили в Россельхознадзоре.

Согласно данным Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, параллельно расширяется и российское производство ветеринарных лекарств. Например, группа компаний ВИК планирует к 2026 году запустить новое производство в 9000 кв. м, где будет налажен выпуск около 100 ветпрепаратов.

Как ранее сообщал Россельхознадзор, с 2021 года количество регистраций отечественных ветлекарств превалирует над иностранными. Так, в 2022 году зарегистрировано 124 новых российских ЛП (за этот же период иностранных – всего 23), что превышает количество регистраций за предыдущие четыре года.

gxpnews