Eli Lilly купит радиофармацевтическую Point Biopharma за $1,4 млрд

Американская Eli Lilly объявила о приобретении всех находящихся в обращении акций радиофармацевтической компании Point Biopharma. Стоимость сделки составила $1,4 млрд ($12,5 за акцию).

В портфеле Point – радиолигандные препараты для лечения рака, находящиеся на стадии клинической и доклинической разработки. «Радиолигандная терапия позволяет точно воздействовать на раковые клетки путем связывания радиоизотопа с таргетной молекулой, которая доставляет излучение непосредственно к раковым клеткам, обеспечивая значительную противоопухолевую эффективность при ограничении воздействия на здоровые ткани», – говорится в пресс-релизе компании.

Два ведущих проекта радиофармацевтической компании под кодовыми названиями PNT2002 и PNT2003 в настоящее время находятся на поздней стадии испытаний. Эти препараты предназначены для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака предстательной железы и гастроэнтеропанкреатических нейроэндокринных опухолей.

Предприятие Point Biopharma площадью 180 000 кв. м расположено в Индианаполисе (США). Кроме того, у компании есть центр исследований и разработок в области радиофармацевтики, который находится в Торонто (Канада).

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2023 года чистая прибыль Eli Lilly увеличилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила $1,76 млрд. Общая выручка достигла $8,31 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с $6,48 млрд во втором квартале предыдущего года.

gxpnews