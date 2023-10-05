ГК «Р-Фарм» получила постоянную регистрацию ремдесивира в соответствии с правилами регистрации и экспертизы ЕАЭС

Группа компаний «Р-Фарм» получила постоянное регистрационное удостоверение Минздрава России на препарат собственной разработки ремдесивир, предназначенный для терапии коронавирусной инфекции. Регистрационное удостоверение сроком до 2028 года получено в соответствии с правилами регистрации и экспертизы ЕАЭС.

Препарат ремдесивир способен включаться в формирующиеся РНК-цепи с помощью РНК-зависимой РНК-полимеразы вируса SARS-CoV-2, что приводит к задержанному обрыву цепи во время репликации вирусной РНК. Он применяется в схемах терапии коронавирусной инфекции легкого, среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения и включен в методические рекомендации Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

«Универсальность ремдесивира и применимость в различных схемах терапии коронавирусной инфекции сделала его одним из наиболее востребованных инструментов для борьбы с заболеванием. Получение постоянной регистрации особенно актуально сейчас, когда мы наблюдаем очередной всплеск заболеваемости COVID-19. „Р-Фарм” готов в полном объеме обеспечить поставки препарата в случае роста числа госпитализаций», – отметил медицинский директор «Р-Фарм» Михаил Самсонов.

gxpnews