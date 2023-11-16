FDA присвоило статус орфанного ЛП разработке для борьбы с мультиформной глиобластомой

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) присвоило статус орфанного препарата разработке компании MAIA Biotechnology, предназначенной для лечения пациентов с мультиформной глиобластомой.

Согласно пресс-релизу компании, на сегодняшний день это единственный препарат прямого теломерного таргетинга по борьбе с мультиформной глиобластомой, находящийся в стадии клинической разработки. А заболевание, с которым он призван бороться, демонстрирует один из самых высоких уровней неудовлетворенных потребностей во всей онкологии.

Ранее, в 2022 году, THIO уже получил два статуса орфанного препарата как потенциальное средство для лечения гепатоцеллюлярной карциномы и мелкоклеточного рака легкого. “Мы рады получить третий статус сиротского препарата для THIO, что еще раз подчеркивает признание FDA потенциала THIO в лечении множества онкологических заболеваний, включая такие редкие, как глиобластома”, – приводятся в сообщении компании слова ее генерального директора Влада Витока.

Ранее в октябре FDA присвоило статус Fast Track препарату NRX-100 с действующим веществом кетамин, предназначенному для лечения депрессии. Это инъекционное лекарство направлено в первую очередь на купирование острых суицидальных состояний.

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