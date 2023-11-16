В Госдуме призвали к запуску маркировки ветеринарных лекарств

Депутат Госдумы Сергей Лисовский заявил о необходимости ввести в России маркировку ветеринарных препаратов. Это, по его словам, поможет в борьбе с контрафактной продукцией на маркетплейсах.

«Мы имеем просто огромный объем препаратов, которые непонятно как появились, непонятна их эффективность, и самое главное – они могут быть опасны для домашних животных, а мы знаем, насколько трепетно люди относятся к здоровью своих питомцев», – приводятся слова Лисовского в сообщении ТАСС.

Он уже выступал с подобным заявлением в начале лета 2023 года. «У нас очень большие проблемы с ветеринарными препаратами. Особенно сейчас, когда допуск на рынок в связи с сегодняшней международной ситуацией добросовестных производителей, зарубежных в том числе, ограничен. И здесь, конечно, надо наводить порядок, как было в системе фармы. Мы видим, насколько эффективна маркировка», – говорил депутат.

Ранее предложение о проведении в России эксперимента прозвучало в Минпромторге. Планируется, что проект продлится с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года. А изначально инициатором введения маркировки ветеринарных средств является Россельхознадзор. В ведомстве считают, что действующее сегодня законодательство не обеспечивает прослеживаемости ветеринарных препаратов.

gxpnews