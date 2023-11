Россия и ОАЭ намерены сотрудничать в фармпромышленности Олег Жеребцов сравнил аптечный e-com с онлайн-бронированием столика в ресторане » Препарат от ожирения сократил риск смерти от проблем с сердцем на 18% Wegovy от Novo Nordisk сократил количество летальных исходов от проблем с сердцем на 18%, говорится в новом исследовании с участием 17 600 пациентов. Результаты испытаний могут привести к включению препарата в государственные страховые программы. Исследователи подчеркивают, что до конца не выявлено, оказывает ли препарат положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Препарат от ожирения Wegovy (семаглутид) компании Novo Nordisk способствовал снижению риска смерти от заболеваний сердца на 18%. Результаты исследования лекарственного средства, свидетельствующие об этом, опубликованы в медицинском журнале The New England Journal of Medicine (NEJM), а также оглашены на конгрессе Американской ассоциации кардиологов. Как сообщается, Wegovy снизил частоту сердечных приступов на 28% среди пациентов, которые уже принимали статины и другие препараты, предназначенные для предотвращения проблем с сердцем. Лекарство снизило количество случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 15% и инсультов на 7% по сравнению с плацебо. Кроме того, данные испытаний демонстрируют снижение индекса массы тела пациентов, принимавших лекарственное средство, в среднем на 10%. В исследовании, длившемся на протяжении около пяти лет, приняли участие более 17 600 человек старше 45 лет, не имевших ранее диагностированного диабета, с ожирением и сопутствующими заболеваниями сердца. Общее число пациентов из группы плацебо, умерших во время проведения исследования, составило 458 по сравнению с 375 случаями летальных исходов в группе испытуемых, получавших Wegovy. Около 17% испытуемых, получавших препарат, прекратили его прием из-за побочных эффектов. Наиболее распространенной нежелательной реакцией на лекарственное средство были проблемы с желудочно-кишечным трактом. Все же исследователи подчеркивают, что до конца не выявлено, оказывает ли препарат положительное влияние на сердечно-сосудистую систему. Возможно, сокращение количества случаев смерти пациентов от проблем с сердцем связано со снижением веса у пациентов. Цена на Wegovy в США превышает 1300 долл. за месячный курс. Новые результаты испытаний лекарственного средства от ожирения могут привести к его включению в государственные страховые программы, пишет Financial Times. Wegovy относится к классу агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида 1. Их популярность резко возросла на фоне публикуемых данных о снижении веса пациентов, принимавших лекарства упомянутого класса. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало препарат Novo Nordisk в конце 2021 года. На прошлой неделе одобрение от американского регулятора также получил препарат от ожирения Zepbound, разработанный Eli Lilly.

Фото: somchai20162516/ru.123rf.com Владимир Заболотских

